Deutschland - Israel: Der verschobene moralische Mittelpunkt

Anis Hamadeh, 15.07.2017 "Gute Beziehungen zu Israel sind ein Teil der politischen DNA der Bundesrepublik." Diese aktuelle dpa-Aussage der Bundesratspräsidentin und rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer wirft Fragen auf, weil der Staat Israel durch schwere Menschenrechtsverstöße und Übertretungen internationalen Rechts auffällt, an denen sich mitschuldig macht, wer unkritisch gute Beziehungen zu diesem Staat pflegt und Loyalität den Vorrang vor Gesetzestreue gibt. Die Debatte um diesen Punkt dreht sich seit Jahrzehnten im Kreis, weil Politiker, Journalisten und Intellektuelle die deutsche Nazischuld wie im Beispiel oben fest mit der Solidarität mit Israel verknüpfen, also einem schwer bewaffneten und häufig zu extremer Gewalt greifenden politischen Akteur.



Noch immer fragen sich manche von uns, wie es geschehen konnte, dass der israelische Militärangriff auf den abgeriegelten Gazastreifen 2014 mit über 1800 toten Palästinensern, darunter hunderte Kinder, ohne Aufschrei der Welt und vor allem ohne irgendwelche Konsequenzen vonstatten ging. Stattdessen waren vermehrt Warnungen vor Antisemitismus in den Medien zu hören und lesen, etwa im Zusammenhang mit den relativ wenigen und kleinen Demonstrationen. Deshalb ist es wichtig, auf folgenden Punkt hinzuweisen: Wenn man Menschen bevorzugt behandelt, weil sie Juden sind, dann ist das Rassismus.



Unser moralischer Mittelpunkt hat sich durch die Israelsolidarität verschoben. Das führt zum Beispiel dazu, dass extremistische Untergruppen wie etwa jüdische Kolonialsiedler in Palästina oder rechtsextreme Parteien in der Knesset oder antidemokratische antideutsche Gruppierungen Toleranz erfahren. Auch dazu, dass man die Nachrichten aus der Region vorwiegend beziehungsweise im Zweifelsfall aus der Perspektive der israelischen Armee betrachtet. Ferner wird Israel stets als sich verteidigend dargestellt, was zum Teil großer Formulierungskünste bedarf und insgesamt schwierig ist. Man muss dafür den rechtlichen und den historischen Kontext ausblenden, so tun, als gäbe es zwei vergleichbare Seiten und nicht eine einzige Militärmacht. Um das unhaltbare Dogma von Israels Selbstverteidigung aufrecht zu erhalten, muss man stark suggestiv arbeiten, Kritiker diffamieren, mit dem Antisemitismusvorwurf einschüchtern und aus dem Diskurs drängen. Übermäßig wird auf Ängste in der jüdischen Bevölkerung eingegangen und so auf das hypnotisierende Trauma des Holocausts verwiesen. Und über Vieles kann man gar nicht berichten, weil es in dieser Menge der offiziellen Berichterstattung einfach zuwider läuft und nicht ins Bild passt.



Wir in Deutschland übernehmen durch unsere Israelsolidarität natürlich auch den Feind, denn was wäre das sonst für eine Solidarität? Unser Mainstream-Bild vom Nahen und Mittleren Osten wird so mitgeprägt. Islamistische Terroristen, Juden hassende Palästinenser, gewalttätige Araber und verdächtige Muslime. Würden wir die Fragen nach Gewalt und Demokratieverträglichkeit, Frauenrechten und Toleranz ans Judentum anlegen und nicht an den Islam, würden wir die Grenzen der Debatte schnell bemerken, denn hier sind wir sensibel. Das Feindbild Islam eignet sich auch gut dafür, politische Zusammenhänge auf religiöse Faktoren zu reduzieren, um dadurch zum Beispiel aggressives Verhalten unserer Partner USA und Israel herunterzuspielen oder davon abzulenken. Statt darüber nachzudenken, welche destabilisierenden Folgen westliche Angriffe auf den Irak, Libyen und anderswo hatten, sprechen wir lieber vom Erstarken des gewaltbereiten Islamismus, denn das hat mit uns erst einmal nichts zu tun.



In der Flüchtlingsfrage begegnet uns diese Projektionsfläche wieder. Unsere Rolle und die unserer Freunde an der horrenden Flüchtlingssituation in der Welt wird in den Medien und in der Politik weitgehend ausgeblendet. Haben unsere Waffenverkäufe etwas damit zu tun? Die Nato-Mitgliedschaft? Ramstein? Unsere Wirtschaftspolitik? Rohstoffe? Die Freundschaft zu Saudi-Arabien? Die Loyalität zur bei weitem mächtigsten Militärmacht der Welt? Unser Verzicht auf Fragen im Zusammenhang mit politisch entscheidenden Terroranschlägen? So lange wir uns nicht an die eigene Nase fassen, ist es uns nicht möglich, die Situation richtig einzuschätzen und entsprechend eine konstruktive Berichterstattung oder Politik zu entwickeln. Das Erscheinen der AfD ist ein Resultat dieser Nebelpolitik und -berichterstattung. Vielleicht ist diese sich selbst schmeichelnde Lebensphilosophie Teil der "Last, Deutscher zu sein", die Navid Kermani am 7.7.17 in der FAZ beschwor und zu der er eingebürgerte und einzubürgernde Deutsche detailreich, eloquent und nicht ohne Pathos aufruft, damit sie unsere Leidkultur besser verstehen und sich darin integrieren, also mitmachen.



Der verschobene Mittelpunkt macht möglich, dass man als Verfechter von internationalem Recht und den Menschenrechten als Antisemit ausgegrenzt wird, wenn man seine Maßstäbe auch an Israel anlegt. Das betrifft immer wieder Einzelpersonen in der Öffentlichkeit, aber auch der Uno ist das schon passiert, jetzt aktuell wieder, als die Unesco Hebron zum Weltkulturerbe erklärte. Vielen mag es nicht bewusst sein, aber so ziemlich alle Intellektuelle, Künstler und Journalisten, die aus rechtlichen und Gewissengründen darauf pochen, dass Israel zur Verantwortung gezogen wird, fliegen aus dem Diskurs. Wenn sie wichtig sind, geschieht das öffentlich und vorwiegend über den Antisemitismusvorwurf, der immer wieder als politische Waffe missbraucht wird, wie aktuell im Zusammenhang mit diversen Veranstaltungen in Deutschland, die auf Druck abgesagt wurden. Gute Beziehungen zu Israel sind eben ein Teil der politischen DNA der Bundesrepublik.